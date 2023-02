Närrische Partys Hier können die Klever Karneval feiern

Ein fester Bestandteil des Klever Karnevalstreibens ist der alljährlich in und an der Schwanenburg stattfindende Möhneball. In diesem Jahr ist es endlich wieder so weit: Ab 13.11 Uhr treffen sich am 16. Februar neben Tollitäten aus dem Kreis Kleve auch viele Feierwillige zum Start in ein närrisches Wochenende. Bei freiem Eintritt im Innenhof und der Gerichtskantine werden wieder einige Hundert Besucher erwartet. Die Töns werd auftreten, außerdem wurde ein DJ engagiert. Veranstaltet wird die Möhneball-Party von Casa Cleve.



Karnevalssamstag Der Tag beginnt mit dem Zug der Karnevalsvereine vom Narrenbrunnen aus durch die Innenstadt bis zum Pastor-Leinung-Platz vor dem Rathaus. Dann der Rathaussturm: Prinz Jürgen „der Glanzvolle“ ist sich ganz sicher, dass es ihm gelingen wird, am Samstag, 18. Februar, den Schlüssel zum Rathaus von Bürgermeister Wolfgang Gebing zu erhalten. Ab 11.11 Uhr ist auf dem Platz vor dem Rathaus ein buntes Programm geplant, nachdem die Abordnungen der Vereine ihren Zug durch die Stadt vollendet haben. Am Abend schließt sich der Prinzenkostümball im Klever Festzelt an an. Das Festzelt öffnet um 18.11 Uhr. Stargast ist DJ Ötzi. Tickets für 24 Euro gibt es online oder an der Abendkasse.



Rosenmontag Höhepunkt des Straßenkarnevals in Kleve ist der Rosenmontagszug von Kellen die Stadt hinauf bis zur Ecke Königsallee/Albersallee. Die Zugteilnehmer stellen sich von 10 bis 11 Uhr in Kellen auf der Emmericher Straße auf (Postdeich bis Steinstraße). Um 12.11 Uhr setzt sich der Rosenmontagszug in Bewegung und wird gegen 15 Uhr in der Oberstadt an der Kreuzung Albersallee/Königsallee enden. Nach dem Zug gibt es mehrere Möglichkeiten, weiter zu feiern. Das Festzelt öffnet um 14.11 Uhr für die Rosenmontagsparty. Eintritt haben alle ab 18 Jahren. Das Ticket kostet 12 Euro. Tickets gibt es auch online, aber erfahrungsgemäß entscheiden sich viele Besucher erst spontan und kaufen Karten an der Tageskasse.