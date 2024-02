Fotos aus Burg und Zelt Hier lassen es die Klever an Altweiber krachen

Altweiber eröffnet die heiße Phase des Straßenkarnevals. In Kalkar zogen die Narren am Donnerstag bereits durch die Stadt. Aber auch in den Kneipen und großen Festzelten in Kleve und Goch wird gefeiert – und an der Klever Schwanenburg. Die Party hier hat viele Jahre Tradition, dementsprechend voll war es schon zur Mittagszeit. Die Narren ließen sich die gute Laune auch nicht von grauen Regenwolken versauen. Schon vor der Burg bildete sich eine lange Schlange von Möhnen, die den Weg hoch zur Burg bewältigt hatten. Damit es im Hof trocken blieb, hatten die Veranstalter ein großes Segel über den Hof gespannt. Dort heizten die „Kleefse Töns“ den Gästen mit Karnevals-Klassikern richtig ein. Wem es draußen trotzdem noch zu kalt war, konnte in der Kantine der Burg zu Karnevalsmusik tanzen und mitsingen. Ein Bierwagen im Hof versorgte die feiernde Menge mit Getränken.