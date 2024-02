Altweiber 2024 Barbie, Joker, Niersexpress – so feucht-fröhlich war der Karnevalszug in Kalkar

So muss es auch sein, damit auch die Organisatoren am Ende feststellen können, wie schön doch der Altweiber-Umzug gewesen ist. Großartig der neu aufgebaute Senatswagen der KKG, ebenso großartig die vielen fantasievoll kostümierten und geschminkten Menschen in den Fußgruppen und am Zugweg. Wobei manches originelle Outfit dann doch irgendwann vom Regencape verhüllt wurde, denn mit der Zeit hält auch das schöne Biene-Maja-Kostüm nicht dicht. Mancher wird in den kommenden Tagen wohl noch einmal losziehen, um das närrische Treiben ohne Regen zu genießen.