Der Schlüssel ist erobert So bunt war der Rathaussturm 2024 in Kalkar

Sie sind traditionell früh dran im Nordkreis: Während in Kleve, Goch, Bedburg-Hau oder Kranenburg erst am Wochenende das Rathaus gestürmt wird, ist es in Kalkar schon am Donnerstag so weit. Hier ist nämlich Altweiber der Höhepunkt der Session. Zunächst gibt es den Kampf um den Rathausschlüssel, am Nachmittag dann ziehen die Narren durch die Stadt. In diesem Jahr unter doch arg grauem Himmel.