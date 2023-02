Altweiber 2023 Tausende feiern bei Karnevalsumzug in Kalkar

Einige der Gruppen, die beim Karnevalszug mit einem großen Wagen vertreten waren, hielten ihre Mottos durchaus politisch. Die „Hobbyflexxer“ etwa nahmen kein Blatt vor dem Mund und skandierten offen, was sie von den Klimaaktivisten halten, die an Straßen festkleben: „Ohne Hirn und Arbeitgeber wird man einfach Klimakleber“ hieß es auf ihrem Wagen. Und dabei blieb es nicht: „Wer nix kann und wer nix ist, der wird Klimaaktivist“, war dort ebenfalls zu lesen. Die Hoobyflexxer selbst waren als „letzte Generation“ verkleidet. Auch der BSV Altkalkar hatte sich dem Thema Klima verschrieben. „Ob am Nordpol oder anderswo, feiern tun wir sowieso“, meinten sie schicksalergeben.