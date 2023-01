Für fünf Millionen Euro Neues Schöpfwerk am Klever Altrhein ist in Betrieb

Der Deichverband Xanten-Kleve hat das neue Althrein-Schöpfwerk in Betrieb genommen. Das rund fünf Millionen Euro teure Bauwerk ist dazu da, im Bedarfsfall das Wasser des Kellener Altrheins in den niedriger liegenden Rhein zu pumpen. Der Deichverband hat noch zwei weitere Schöpfwerke: Das an seinem Hauptsitz befindliche pumpt das Wasser aus der Kalflack ab, die bis nach Sonsbeck fließt. Und das an der Schleuse in Brienen, das jedoch nicht weiterverwendet werden kann, weil es baufällig ist ist und kein Platz für eine dritte Pumpe bietet. Wenn der Deich saniert wird, soll dieses Schöpfwerk an anderer Stelle neu errichtet werden.