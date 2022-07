Kleve : So macht die Stadt Kleve mit Papier Geld

Altpapier ist ein wertoller Rohstoff. Damit es nicht nur viel, sondern auch schwer ist, was da in der Tonne ist, sollte Pappe zerkleinert werden. Foto: dpa/Patrick Pleul

Kleve Altpapier ist ein wertvoller Rohstoff, beim Sammeln kommt es allerdings darauf an, Pappe und Papier gut zu verdichten, damit das Volumen auch schwer wird.

Von Marc Cattelaens

Umgangssprachlich werden Banknoten aufgrund ihrer Beschaffenheit auch als Papiergeld bezeichnet. Für die Stadt Kleve ist jedoch auch das Papier, das ihre Bürger in die Tonne werfen, im wahrsten Sinne Geld wert – und zwar mehr denn je. Denn die Preise, die fürs Altpapier von den Verwertern gezahlt werden, sind derzeit enorm hoch. Für die Umweltbetriebe der Stadt Kleve (USK) ist Altpapier also durchaus eine beträchtliche Einnahmequelle.

Aber es gibt ein Problem: Obwohl die Altpapier-Tonnen der Klever Bürger immer öfter überquellen, sinkt das Gewicht des Altpapiers in den grünen Tonnen. Und das ist schlecht für die Umweltbetriebe, denn für das Altpapier werden sie nach Gewicht bezahlt. Den Grund erläutert USK-Vorstand Karsten Koppetsch: „Die Klever bestellen immer mehr Produkte online. Dadurch entsteht viel großvolumiger Verpackungsmüll, hauptsächlich Kartons, die die grünen Tonnen vollstopfen. Dadurch haben wir zwar viel Volumen, aber wenig Gewicht in den Tonnen.“ Belegen kann er das mit Zahlen: Im Jahr 2020 landete pro Haushalt in der grünen Tonne Papier mit einem Gewicht von 3345 Tonnen, 2021 waren es 3246 Tonnen, also rund 100 Kilogramm weniger.

Den USK würde es also helfen, wenn die Bürger ihre Kartons zerkleinern beziehungsweise zerschneiden würden, bevor sie sie in die Papiertonne werden. Dann wird das Material dichter und die Menge in der Tonne natürlich schwerer. „Und auch die Bürger selbst würden profitieren, denn so verstopft die Tonne nicht so schnell und das Papier muss nicht anderweitig entsorgt werden“, betont Koppetsch.

Neben der Papiertonne abgelegte Kartonagen können während der Leerung aber grundsätzlich nicht mitgenommen werden, so der USK-Chef. Stattdessen haben die USK nun die Möglichkeit geschaffen, dass die Bürger zusätzlich zum Standort Wertstoffhof, an der Ecke Briener Straße, ihr Altpapier und Pappkartons nun auch zentral bei der USK an der Brabanter Straße 62 im Eingangsbereich kostenfrei entsorgen können.

Der seit etwa einem Jahr stark gestiegene Rohstoffpreis hat in Kleve längst private Entsorger auf den Plan gebracht, sehr zum Verdruss von USK und Stadtverwaltung. Pro Tonne Altpapier erwirtschaftet die USK rund 150 Euro – Geld, das unter anderem benötigt wird, um die Gebühren für die Entsorgung von Rest- und anderem Müll nicht erhöhen zu müssen. „So wird der Bürger entlastet und profitiert davon, wenn er das Altpapier der USK beziehungsweise der Stadt Kleve überlässt.“