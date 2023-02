Kunst statt Kamelle Alternativprogramm zum Karneval in Kleve und Umgebung

Steinskulpturen in Kalkar Die Ausstellung der Steinskulpturen im Museum Kalkar wurde gerade erst bis zum 26. Februar verlängert. Wolfgang Kubach und Anna Kubach-Wilmsen arbeiteten seit 1968 als Steinbildhauer zusammen und schufen viele Großskulpturen im In- und Ausland. 2010 realisierte Anna Kubach-Wilmsen in Bad Münster am Stein ein Steinskulpturenmuseum nach Plänen des japanischen Architekten Tadao Ando. Dieses Museum zeigt 75 Skulpturen im Innen- und Außenbereich des Museums, ihre Hommage an die Materie Stein. In Kalkar wird eine kleine Retrospektive des künstlerischen Werkes von Kubach-Wilmsen aus allen Schaffensphasen gezeigt. Internet: www.freunde-kalkars.de