Sternbusch in Kleve Warum der Alte Tiergarten eine neue Allee bekommt

Auch am Montag in aller Munde: Die Landesgartenschau, die im Jahr 2029 in Kleve stattfinden wird. Auch der Alte Tiergarten ist Teil des Konzeptes. „Wir versprechen uns einen Impuls durch die Landesgartenschau“, sagte Bürgermeister Wolfgang Gebing. Semrau-Lensing hofft derweil: „Eventuell ist der LaGa-Topf des Rätsels Lösung für die wünschenswerte Gesamt-Lindenallee-Ergänzung Sternbusch als stadtnahes Waldpark-Erlebnis.“