Bei Grünarbeiten : Alter Brunnenschacht in Kalkar entdeckt

Kalkar Ein Kalkarer Grundstücksbesitzer hat bei Grün- und Aufräumarbeiten einen alten Brunnen entdeckt. Der Brunnen ist fünf Meter tief und gehörte wohl zu einem Schulgebäude, das längst abgerissen worden ist.

Auf dem Grundstück Hohe Straße 19 ist nach dem bereits 2020 erfolgten Abriss des in den 1950er Jahren erbauten Wohnhauses bei Grünschnitt- und Aufräumungsarbeiten durch den Besitzer Lutz Kühnen ein alter, über fünf Meter tiefer, mit Feldbrandsteinen gemauerter Brunnenschacht freigelegt worden.Auf dem Grundstück wurde 1897/98 nach einem Antrag der jüdischen Gemeinde Kalkars vom 6. März 1895 ein Schulgebäude mit Lehrerwohnung errichtet. Die jüdische Schule befand sich somit in unmittelbarer Nachbarschaft zur evangelischen Volksschule. Im Jahre 1902 erfolgte die Umwidmung der jüdischen Privatschule in eine Volksschule; die Gemeinde blieb jedoch Eigentümerin des Grundstücks. Im Jahre 1939 erwarb die Stadt Haus und Grundstück und verkaufte es zum gleichen Preis an eine Kalkarer Familie. Vor der Wiedergutmachungskammer beim Landgericht wurde 1953 ein Vergleich geschlossen. Da das Gebäude im Zweiten Weltkrieg weitestgehend zerstört wurde, so ist der Bauakte zu entnehmen, wurde 1948 ein Wohnhaus mit Flachdach neu errichtet, welches wenig später durch ein Obergeschoss mit Satteldach ergänzt wurde.