Alte Schuhfabrik Pannier : Wie soziale Projekte Leben ins Quartier bringen

Rund um den Esstisch der „Kinderkulturküche“: Siegfried Schink, Bassam Al Khouri, Max Knippert (Verein KinderKulturKüche), Michael Wolters und Wilfried Röth (Sparkasse) und Frank Rensing (Jugendheim Kalle, hinten v.l.) sowie Tina Kersten und Yannis von Soest (vorne, Theater im Fluss).

Kleve In der alten Schuhfabrik Pannier haben drei ganz besondere Projekte einen Platz gefunden. Die Sparkasse fördert das Engagement. Worum es geht - und was die Ehrenamtler noch vorhaben.

Die alte Schuhfabrik Pannier in der Klever Ackerstraße ist seit vielen Jahren Standort des Jugend-Projektes Theater im Fluss. Nun hat das Team um Harald Kleinecke und Yannis van Soest neue Nachbarn erhalten. Das Jugendheim „Kalle“ hat dort eine MoveFactory eingerichtet und auch der neu gegründete Verein „Kinderkulturküche“ hat dort eine Bleibe gefunden. Alle drei Projekte werden jetzt durch die Sparkasse Rhein-Maas im Rahmen der Aktion „Gemeinsam da durch 2.0“ gefördert. Unterstützt werden dabei Vereine, die finanziell durch den Corona-Lockdown leiden, die besondere Aktionen unternehmen, um Menschen zu erreichen oder die sich auf die Zeit nach dem Lockdown vorbereiten. Insgesamt hat die Sparkasse im Rahmen von „Gemeinsam da durch“ gemeinnütziges Engagement mit 140.000 Euro gefördert.

Das Theater im Fluss bietet seit fast 30 Jahren theaterpädagogische Projekte und kulturelle Bildung an – auch in Zusammenarbeit mit Schulen und grenzüberschreitend mit Partnern aus den Niederlanden. Der erste Lockdown wurde genutzt, um die Räumlichkeiten zu erweitern, so dass jetzt eine größere Bühne und ein eigener Backstagebereich zur Verfügung steht. Alle Beteiligten freuen sich, wenn der Probenbetrieb wieder aufgenommen und die neu gestalteten Räumlichkeiten für das erste Theaterprojekt genutzt werden können.

Auch das „Kalle“ – ein Jugendheim in Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde St. Mariae Himmelfahrt - leidet mit seinem neuen Projekt „MoveFactory“ natürlich unter Corona, wie Frank Rensing berichtet. „Wir haben in den ehemaligen Lagerräumen eines Malerbetriebs eine Trainingshalle für verschiedene urbane Sportarten geschaffen. Nachdem über Wochen keine Nutzung möglich war, greifen jetzt die ersten Lockerungen, so dass Kleingruppen sich hier wieder sportlich betätigen können. Andererseits haben wir die Gelegenheit genutzt, um am weiteren Ausbau zu arbeiten“, sagt Rensing.

Aufbauend auf den Erfahrungen des Theaters im Fluss wurde deutlich, dass ein dringender Bedarf für eine „Kindertafel“ gegeben ist. Siegfried Schink und Max Knippert planen mit ihrem Verein den Umbau eines Raumes, um bis zu 35 Kindern täglich ein Mittagessen anbieten zu können; zusätzlich sollen auch „Pausenbrote“ für die Grundschule An den Linden und die Joseph-Beuys-Gesamtschule angeboten werden. Bereits jetzt ist das Team mit dem „Henkelmann“ im Quartier unterwegs. Max Knippert: „Frischobst und -gemüse und auch Material für Kunst- und Pflanzaktionen, Rezepte und Spielanleitungen bringen wir zu rund 30 Kindern ans Fenster, um in dieser schwierigen Situation zu helfen, aber auch um den Kontakt zu ihnen aufrecht zu erhalten.“ Der Verein möchte den „Esstisch“ zu einem Treffpunkt für Familien und als Ort der Begegnung im Stadtteil ausbauen. „Daher“, so Siegfried Schink „soll die Kindertafel auch mit Kreativangeboten für jung und alt und auch in der Zusammenarbeit mit dem Theater im Fluss und der MoveFactory des Kalle ausgebaut werden. Das Essen wird von Frauen und Männern aus der Nachbarschaft zubereitet, die Herkunft aus verschiedenen Ländern sorgt für eine bunte Abwechslung auch auf dem Teller und schafft Integrationsansätze. Und natürlich werden auch die Kinder selbst zum Schnibbeln, Schälen und Kochen ermuntert und lernen so den Umgang mit Lebensmitteln.“

Die Sparkassenvorstände Michael Wolters und Wilfried Röth zeigten sich begeistert vom hohen Engagement der Aktiven in den drei Organisationen: „Sie nehmen sich der Sorge und Nöte der Menschen an, die nicht im Fokus der Öffentlichkeit stehen, sie bieten jungen Menschen ein breites Betätigungspektrum und ermuntern zu Kreativität. Mit unserer Spende möchten wir sowohl eine Finanz- als auch eine Motivationsspritze geben und gleichzeitig den Aktiven für ihren Einsatz für Kinder und Jugendliche hier im Quartier Pannier danken. Diese Vorhaben stehen beispielhaft für viele engagierte Menschen in Jugendeinrichtungen und Organisationen in unserer Region – Vorhaben, die unsere Heimat lebens- und liebenswert machen.“

(RP)