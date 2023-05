Auf 5000 Quadratmetern Alte Gärtnerei in Kalkar soll in Öko-Wohnprojekt umgebaut werden

Kalkar · Auf gut 5000 Quadratmetern sollen in Kalkar verschiedene Wohnformen entstehen, auch an Tiny-Häuser ist gedacht. Und es sollen viele nachwachsende Energien genutzt werden. Was geplant ist.

26.05.2023, 05:15 Uhr

Ein Investor will das Gelände neu planen (Symbolfoto). Foto: dpa/Markus Scholz

Von Anja Settnik

Nachdem der Eigentümer einer früheren Gärtnerei in Altkalkar verstorben ist, steht ein großes Zweifamilienhaus leer und gibt es dahinter viel ungenutzte Fläche. Das brachte einen Investor, ein ortsansässiges Bauunternehmen, auf die Idee, das Gelände neu zu planen und dort zeitgemäßes Wohnen zu realisieren. Das Vorhaben soll in der nächsten Sitzung des Bau- und Planungsausschusses der Stadt Kalkar vorgestellt werden, schon jetzt sind aber aussagekräftige Unterlagen über das Ratsinformationssystem öffentlich einzusehen. Es geht um eine etwa 5300 Quadratmeter große Fläche im Dreieck Behrnenweg/Alleenradweg.