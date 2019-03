K 27 in Bedburg-Hau und Kalkar: Alte Bahn bis Mitte April wegen Sanierung gesperrt

K 27 in Bedburg-Hau und Kalkar

Die K 27 wird bis Mitte April gesperrt. Das gab der Kreis Kleve am Montag bekannt. Foto: Tinter, Anja

Bedburg-Hau/Kalkar Weil im Mai die Bauarbeiten auf der B 57 beginnen, müssen die Arbeiten auf der K 27 – Alte Bahn in Bedburg-Hau und Römerstraße in Kalkar – vorher abgeschlossen sein.

Die Kreisstraße 27, die im Bereich Bedburg Hau Alte Bahn und in Kalkar Römerstraße heißt, ist ab sofort komplett gesperrt. Grund dafür ist die Erneuerung von Teilstücken der Fahrbahn. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis zum 15. April andauern.

Die Römerstraße von Kalkar kommend ist frei bis zur Einmündung Heseler Weg beziehungsweise zum Mössekiep. Die Alte Bahn von Bedburg-Hau in Fahrtrichtung Kalkar ist frei bis zur Einmündung Imigstraße und bis zum Entsorgungszentrum der Kreis Klever Abfallgesellschaft. Als Umleitung steht in beide Richtungen die parallel verlaufende B 57 zur Verfügung. Die Umleitungsstrecken sind entsprechend ausgeschildert.

Diese Baumaßnahme war bereits für 2018 geplant, musste jedoch aufgrund der Sanierung der B57 in dieses Jahr verschoben werden, teilt die KKB mit. Da geplant ist, die Bauarbeiten an der B57 im Mai 2019 fortzuführen, stehe für die Reparaturarbeiten an der Kreisstraße 27 nur das Zeitfenster bis Ende April zur Verfügung.