Vortrag in Zeiten des Ukraine-Kriegs Aschermittwoch in der Kaserne

Das Aschermittwoch-Fischessen in der Kaserne Kalkar hat eine lange Tradition. Mit Ausnahme der Corona-Jahre war der Termin für weite Teile der Kreis Klever Gesellschaft immer fix – und so soll es auch wieder sein. Thematisch allerdings wurde den Gästen diesmal Ernsteres zugemutet als in früheren Jahren. Und es wurden Dinge angesprochen, die hochdekorierte Uniformträger sonst kaum in den Mund nahmen: Generalleutnant Thorsten Poschwatta erklärte den Bürgermeistern im Auditorium, es sei wichtig, genügend Ganztags-Kindergartenplätze zur Verfügung zu stellen. Weil nämlich im Falle eines „Plan B“, wenn hiesige Soldaten, die sich angesichts des Ukraine-Krieges in NATO-Bereitschaft befinden, innerhalb weniger Tage einsatzbereit sein müssen. Damit müssten sich die Familien gedanklich auseinandersetuzen – und die zivile Gesellschaft ebenso.