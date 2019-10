Festival-Veranstalter Bernd Dicks im Interview : „Auch im Dorf kann man was reißen“

Parookaville-Mitbegründer Bernd Dicks ist, wie er sagt, ein „Jung vom Land“ – und will mit seinem Festival-Erfolg auch die Menschen in Veen motivieren, Sachen anzupacken. Foto: Meteling

Niederrhein Niederrheinisches Dorfgespräch mit Bernd Dicks, Mitbegründer des Parookaville-Events.

Bei der zweiten Auflage der Veener Dorfgespräche am Donnerstag, 7. November, kommen wieder die unterschiedlichsten Gesprächspartner zusammen. Zu Gast ist auch Bernd Dicks, Mitgründer des Spektakels Parookaville in Weeze und Klever Unternehmerpreis-Träger 2017. Der ehemalige Radiojournalist erzählt, wie sich aus einer Beachparty das Festival mit der größten Bühne Europas entwickelt hat, was er am Leben in einer Kleinstadt schätzt und warum man manchmal einfach machen muss.

Was ist das Besondere am Parookaville-Festival?

Info Mobile RP-Redaktion auf dem Spargelhof Termin Das Dorfgespräch beginnt am Donnerstag, 7. November, um 19 Uhr auf dem Spargelhof Schippers, Tackenstraße 14, in Veen. Info-Markt Die RP ist ab 17 Uhr mit einer mobilen Redaktion vor Ort und freut sich über Besuch.

Bernd Dicks Das Ticket ist ein Einreisevisum für das Dorf Parookaville. Im Rathaus kann man sich seinen Pass abholen, in der Kirche heiraten – wirklich! –, sich beim Zahnarzt Dr. Bling ein paar Straßsteine setzen lassen und im Blumenladen einen Kranz für die Haare kaufen. Parookaville ist eine Mischung aus Phantasialand und Tomorrowland – nicht märchenhaft perfekt, sondern rockig und cool.

Wie wurdest Du vom 1Live-Journalisten zum Festival-Veranstalter?

Dicks Es fing alles mit einer Beachparty an, die ich zusammen mit meinen Kompagnons Norbert Bergers und Georg van Wickeren in Weeze organisiert hab. Wir wollten etwas Cooles in unserem Dorf machen, und wir wollten die Party erfinden, die wir selbst gerne feiern würden.

Und daraus hat sich dann 2015 das erste Parookaville entwickelt?

Dicks Genau. Es gab ja schon große Festivals wie das Tomorrowland, wo alle hinwollten, aber niemand Karten für bekommen hat. Da war unser Gedanke, das Ganze einfach selbst zu machen. Also haben wir die abgerockte City of Parookaville samt fiktivem Bürgermeister erfunden und am Airport unsere Party-Pläne vom Vorjahr in dreifacher Größe aufgebaut – und die Premiere mit 25.000 Gästen war direkt ein Paukenschlag. Das Ganze war so viel Arbeit, dass ich meinen Job kurz vorher geschmissen habe. Das war natürlich ein Mega-Risiko, alles auf eine Karte zu setzen. Aber wir hatten eine ordentliche Portion Glück!

Wie schafft Ihr es, wie in diesem Sommer, 210.000 Besucher nach Weeze zu locken?

Dicks Weeze hat eine ziemlich gute Lage in einer gut bevölkerten Gegend. Und verfügt über eine sehr praktische Sache: das Veranstaltungsgelände, inklusive funktionierendem Sicherheitskonzept. Das ist uns allen extrem wichtig, vor allem nach der Loveparade 2010, wo ich als Reporter vor Ort war. Die Menschen verfielen danach in eine Art Starre, aber kurze Zeit später war der Hunger nach Musik und Feiern wieder da, so schlimm das Unglück in Duisburg auch war. Die Leute wollten nicht aufhören zu feiern. Bei uns ist noch nie etwas passiert, was aber auch an unseren netten Gästen und der friedlichen Atmosphäre liegt.

Was schätzt Du an Weeze besonders im Vergleich zum Großstadtleben?

Dicks Meine Familie ist hier, außerdem ist es hier viel entspannter und die Leute locker drauf. Man kann hier mal abends um acht auf ’ne Party gehen und um zwölf wieder im Bett liegen. Und anscheinend ist Weeze auch nicht so unattraktiv: Wir haben NRW-weit den stärksten Zuzug. Das liegt natürlich nicht nur an uns (lacht), sondern auch daran, dass sich viel tut. Aber, kleines Geheimnis: Ich hab auch noch eine Wohnung in Düsseldorf – meine Wochenend-Party-WG.

Bald bist Du zu Gast beim Veener Dorfgespräch – wie kommt’s?

Dicks Ich wurde vor einigen Monaten eingeladen und finde grundsätzlich diese Dorf-zu-Dorf-Geschichten wichtig. Außerdem bin ich ja ein Jung vom Land. Ich bin in Weeze geboren und öfter mal in der Gegend um Xanten unterwegs, weil meine Schwester da einen Bauernhof hat.

Jetzt unterscheidet sich Euer Großdorf Parookaville ja doch ein bisschen vom kleinen Veen. Was kannst du trotzdem zum Dorfgespräch beisteuern?

Die Mega-Bühne im Überblick. Mit 25.000 Besuchern war die Premiere von Parookaville im Sommer 2015 ausverkauft. Foto: RP-Archiv