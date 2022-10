Vereine können sich bewerben : Wir wollen Ehrenamtler im Kreis Kleve fit machen

Special Kleve Im Sommer haben Fitnesscoach Patrick Prehn und Physiotherapeut Ferdy Wissink das „Allround“ in Materborn eröffnet. Nun wollen sie Alltagshelden mit einem Projekt zur Bewegung animieren. Bewerbungen nimmt unsere Redaktion entgegen.

An diese Menschen richtet sich nun Fitnesscoach Patrick Prehn, der im Sommer zusammen mit Physiotherapeut Ferdy Wissink das Sportzentrum „Allround“ an der Gertrud-Boss-Straße in Materborn eröffnet hat. „Wir wissen, welch wichtige Rolle Ehrenamtler in unserer Region spielen. Ohne sie wäre unsere Gesellschaft kaum denkbar. Und sie opfern für ihre Leidenschaft eine Menge Freizeit. Dabei kommen freiwillige Kräfte selbst gelegentlich zu kurz. Für Sport fehlt vielen einfach die Zeit. Daher beschäftigen wir uns nun ganz gezielt mit dieser Gruppe“, sagt Patrick Prehn.

So richtet das Sportzentrum nun in Zusammenarbeit mit unserer Redaktion ein kostenloses Angebot an ehrenamtlich tätige Gemeinschaften in Kleve und Umgebung. Wer sich bis Montag, 31. Oktober, per E-Mail an redaktion.kleve@rheinische-post.de bewirbt, hat die Chance auf ein sechswöchiges Training im Allround. Mit der Bewerbung sollen die Ehrenamtlichen klarmachen, weshalb sie die Übungseinheiten besonders gut gebrauchen können und welche Sporterfahrungen die Beteiligten bislang gemacht haben. Die Gruppe soll bis zu zehn Personen umfassen, so das Allround-Team.