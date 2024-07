Gefährliche Pflanzen im Kreis Kleve Riesen-Bärenklau – Vorsicht, giftig!

Groß, schön und imposant – so attraktiv wie der Riesen-Bärenklau aussieht, so gefährlich ist er auch. Ein Neophyt (neo=neu, Phyt=Pflanze), aus dem Kaukasus nach Deutschland gebracht für den Garten. Teilnehmer des „Mammutmarschs“ in Essen mussten am Wochenende ärztlich behandelt werden, weil sie Kontakt mit der Pflanze namens Riesen-Bärenklau hatten. Die Feuerwehr berichtete von 17 Verletzten, fünf mussten wegen Hautverbrennungen ins Krankenhaus. In der Stadt Kleve wurden in diesem Jahr zwei Standorte gefunden und direkt beseitigt, wie Sprecher Jörg Boltersdorf erklärt. Im Naturschutzgebiet Kranenburger Bruch gibt es noch einige kleine Vorkommnisse. Diese würde die Biologische Station aber im Auge behalten und regelmäßig entfernen, sagt Benedikt Giesbers von der Klever Kreisverwaltung. Was die sogenannte Herkulesstaude so toxisch macht und wie man bei Berührung reagieren kann, erklären Biologin und Kräuterpädagogin Gabi Habersetzer aus Bedburg-Hau und der Naturschutzbund NRW.