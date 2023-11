Allerheiligen in NRW Deutsche stürmen am Feiertag in niederländische Geschäfte

Beim Supermarkt Weijers auf dem Weg zwischen Kleve und Gennep ist das Angebot zwar nicht ganz so groß wie in Siebengewald. Aber auch hier dürfte man am Mittwochabend ein zufriedenes Fazit ziehen. Beide Kassen offen. An beiden stehen die deutschen Kunde an. Nach wie vor hier übrigens ein Renner: Getränkedosen, die es immer noch ohne Dosenpfand zu kaufen gibt. Auch das wird einem natürlich auf Schildern in deutscher Sprache erklärt. Wer sich wundert: Bei Weijers hatte man sich wie in vielen anderen Supermärkten in Grenznähe rechtzeitig vor Inkrafttreten des neuen Pfandgesetzes in den Niederlanden Kostenpflichtiger Inhalt mit pfandfreien Dosen eingedeckt. Die werden nun palettenweise an die Kunden verkauft.