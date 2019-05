Unsere Woche : Alle Stimmen für die Demokraten

Kreis Kleve Das Wetter soll am Sonntag nur mäßig schön werden, taugt also nicht als Ausrede, nicht zur Wahl zu gehen. Bis 18 Uhr sollte es jeder Wahlberechtigte, der sich nicht frühzeitig für die Briefwahl entschieden hat, geschafft haben, seine Stimme abzugeben.

Europa kann einen schon ziemlich konfus machen. Das ist nicht besser geworden, seit halbwegs aufgeklärte Menschen wissen, dass in Brüssel und Straßburg keinesfalls nur der Krümmungsgrad von Gurken verhandelt wird. Der Klimawandel, die Besteuerung von Unternehmen, die digitale Entwicklung, die Sicherung der Außengrenzen und der freie Handel im Binnenmarkt, die Bekämpfung von Armut und Arbeitslosigkeit, die Inklusion oder die Abstimmung von Bildungsgängen – um alles das geht es. Diese Themen sind nicht weit weg, wie oft geklagt wird, sondern nahe dran an unserem Leben. Fragen Sie mal Pendler oder junge Leute, die ihren Abschluss aus dem Ausland anerkannt bekommen wollen, ob sie mit Europa zu tun haben. Oder wie ist es, wenn Sie zum Einkaufen oder Urlaub Machen nach Holland fahren: schön, kein Geld umtauschen und keinen Aufenthalt an der Grenze einplanen zu müssen, nicht wahr? Gar nicht zu reden vom allerwichtigsten Thema, dem Frieden, den es in Europa schon so lange gibt, dass es die meisten von uns nie anders erlebt haben.