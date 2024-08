Spoykanal in der Innenstadt Algenteppich breitet sich in Kleve aus – wo fängt hier das Wasser an?

Schön ist der Anblick nicht. Wer aus der Klever Stadthalle tritt, und einige Meter in Richtung Königsgarten läuft, erblickt auf dem Kermisdahl einen Algenteppich, der in den vergangenen Tagen kontinuierlich gewachsen ist. Er ist so dicht, dass Enten wie selbstverständlich darüber laufen. Noch stinkt es nicht, aber das dürfte bei anhaltenden hohen Temperaturen nur eine Frage der Zeit sein. Der Anblick ist vor allem deshalb ärgerlich, weil das Stadthallenumfeld gerade erst umgestaltet wurde – Besucher sollen dort eigentlich die neue Aufenthaltsqualität genießen. Und das Phänomen der prosperierenden Algen lässt sich nicht nur dort beobachten. Auch auf dem Spoykanal auf Höhe der Hochschule Rhein-Waal und in Uferbereichen der Galleien erschreckt die Wasserqualität so manchen Spaziergänger.