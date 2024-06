Neue Frau an der Spitze Das ist Kalkars neue CDU-Chefin

Kalkar · Wohnen und Jugend sind ihre Hauptthemen: Alexandra Schacky ist die neue Vorsitzende der CDU in Kalkar. Was die 43-Jährige, deren Name in ihrer Heimatstadt durchaus ein Begriff ist, bewegen möchte.

11.06.2024 , 17:38 Uhr

Im Herzen von Kalkar: Alexandra Schacky (43) ist die neue Vorsitzende der CDU. Foto: Anja Settnik

Von Anja Settnik