Aleppo Schnellrestaurant Neuer Imbiss in Kleve bietet Schawarma und mehr

Die Luftballons über der Tür kündigen es an: In Kleves Fußgängerzone gibt es eine Neueröffnung, und eine gastronomische obendrein: Auf der Großen Straße hat in Höhe der Kavarinerstraße zwischen der Adler Apotheke und Rottler Brillen und Hörgeräte das Aleppo Schnellrestaurant eröffnet.