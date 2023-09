Fortschritt und Kosten So steht es um die Schulbaumaßnahmen in Kleve

Im Klever Schulausschuss hat Georg Hoymann vom Gebäudemanagement der Stadt in der vorigen Woche den aktuellen Stand der Schulbaumaßnahmen referiert. An der Montessorischule schreiten die Sanierung und der Anbau der Turnhalle voran. 2,5 Millionen Euro hat die Stadt hierfür in die Hand genommen. Aktuell laufen die Fassadensanierung und der Innenausbau. Im Oktober dieses Jahres soll die Turnhalle in Betrieb genommen werden. In Sachen Schulhof der Montessorischule hat mittlerweile der erste Bauabschnitt begonnen. Und in Sachen Anbau und Erweiterung des Schulgebäudes – mit 6,9 Millionen Euro teuerste Baumaßnahme an der Montessorischule – werden gerade die Erdarbeiten durchgeführt und die Grundleitungen gelegt, bevor es an den Rohbau gehen kann. Geplante Fertigstellung ist im Juli 2024.