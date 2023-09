Kriegerdenkmal besprüht Aktivist Wilfried Porwol widersetzt sich Verfügung der Stadt Kalkar

Am vorigen Sonntag hat Künstler Wilfried Porwol erneut das Kriegerdenkmal der Stadt Kalkar besprüht, obwohl er in diesem Zusammenhang bereits rechtskräftig wegen Sachbeschädigung verurteilt wurde. Die Stadtverwaltung ließ ihm deshalb eine Ordnungsverfügung zukommen: Er sollte bis Freitagmorgen das Kriegerdenkmal von seinen künstlerischen Veränderungen befreien oder befreien lassen. Andernfalls würde die Stadt die Reinigung in Auftrag geben und dem Aktivisten die Reinigungskosten in Rechnung stellen.