Reichswalde : Reichswalder Grundschüler teilen weiter wie Sankt Martin

Körbeweise gaben die Reichswalder Kinder bei der Tafel in Kleve ihre Spenden ab. Foto: Schule

Kleve-Reivhswalde Sie Aktion Teilen wie Sankt Martin wird an der Schule bis zum ersten Advent fortgesetzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Sankt Martin – das heißt für viele Kinder: Laternen basteln, Lieder üben, Laternenumzug mit Martinsspiel am Feuer und abends Weckmannessen. Die Schülerinnen und Schüler der St. Michael Grundschule in Reichswalde verbinden noch mehr mit Sankt Martin. In jedem Jahr hören und sehen sie, wie der Soldat Martin seinen Mantel mit einem armen Mann teilt. Und jedes Jahr wollen auch sie etwas teilen.

Darum ist es zu einer guten Tradition geworden, dass die Kinder etwas aus ihren bunt gefüllten Martinstüten mit denen teilen, denen es nicht so gut geht. Diese Süßigkeitenspenden wurden körbeweise an die Klever Tafel übergeben – in diesem Jahr auch erstmals mit Unterstützung durch das Montessori Kinderhaus Reichswalde.

Doch die Idee des Teilens wird in der Zeit zwischen Sankt Martin und dem ersten Advent noch weiter in der Schule thematisiert. Schwerpunktthema in diesem Jahr war die Unterstützung des Fördervereins der Kinderstation des Sankt Antonius Hospitals Kleve e.V. gehen. Daher wurde in allen Klassen darüber gesprochen, warum Kinder im Krankenhaus sind und wie sie sich dort fühlen.