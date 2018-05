Kleve-Kellen: Aktion "KAG gegen Polio": Plastikdeckel abgeben

Kleve-Kellen "KAG gegen Polio" heißt es neuerdings am Gymnasium in Kellen. Vor einigen Wochen ist die Schülervertretung des Konrad-Adenauer-Gymnasiums auf diese großartige Aktion aufmerksam geworden, bei der es um die Finanzierung von Polio-Impfungen geht. Die Umsetzung erfolgte umgehend unter großer Begeisterung.

Poliomyelitis oder Kinderlähmung ist eine ansteckende Infektionskrankheit, an der vor allem Kinder leiden müssen. Lähmungserscheinungen und enorme Atembeschwerden, die sogar den Tod nach sich ziehen können, sind nur zwei Beispiele für mögliche Folgen der Krankheit. In einigen Entwicklungsländern in Afrika ist die Impfung leider kostenpflichtig, weshalb nur die wenigsten Menschen dort geimpft sind. Das Ziel ist nun, mit gesammelten Deckeln von normalen PET-Plastikflaschen die Impfungen zu finanzieren, um die Krankheit Polio weltweit endgültig auszurotten.