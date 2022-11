Aktion in Kleve : Münze will Kinder stärker machen

Nach dem gemeinsamen Lichterlauf folgte ein Fest. Foto: Julia Lörcks

Kleve Anlässlich des Internationalen Tages der Kinderrechte organisierte das neue Leitungsteam der teilstationären und stationären Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfeeinrichtung “Die Münze” einen Lichterlauf.

Tobias ist skeptisch. Als der 18-Jährige am Ehrenfriedhof in Donsbrüggen ankommt, weiß er noch nicht so recht, was er von dem anstehenden Lichterlauf der Münze halten soll. Es ist kalt, fast schon dunkel und es steht eine zwei Kilometer lange Wanderung zum Waldhaus der Caritas an. Zwei Stunden später hat sich das Blatt komplett gedreht: Tobias ist bester Laune. Während des Laufs hat er den anderen Kindern – mitunter auch auf Englisch – ihre Rechte erklärt. Für ihn selbst stehen zwei an erster Stelle: das Recht auf Bildung und eine gewaltfreie Erziehung.

„Ich habe früher Gewalt erfahren“, berichtet Tobias, der seit viereinhalb Jahren in einer Wohngruppe der Münze lebt, momentan den Hauptschulabschluss nachholt und später Lehrer werden will. Und so wie Tobias geht es vielen Kindern und Jugendlichen der Einrichtung. „Sie alle haben ihr Päckchen zu tragen“, sagt Annette Groenewald.

Annette Groenewald ist eine der pädagogischen Leitungen der Münze. Zusammen mit Martin Küsters, ebenfalls pädagogische Leitung, sowie Sabine Giebels (stellv. Einrichtungsleitung) und Tobias Koenen (Einrichtungsleitung) hat sie den Lichterlauf für die rund 60 Kinder und Jugendlichen am vergangenen Samstagnachmittag organisiert. „Wir haben den Internationen Tag der Kinderrechte zum Anlass genommen, um mit unseren Kindern und Jugendlichen einmal auf eine andere Art und Weise über ihre Rechte zu sprechen“, sagt Sabine Giebels. Dazu gehört nicht nur der Lichterlauf mit zehn Stationen durch den Wald, sondern auch ein Fest mit Buttons, Ballons und blauem Licht am Waldhaus der Caritas.

#TurnTheWorldBlue: Farbe bekennen für Kinderrechte – so lautet auch das Motto der Unicef, die mit dem Internationalen Tag der Kinderrechte am 20. November jedes Jahr an die UN-Kinderrechtskonventionen, die 1989 verabschiedet wurden, erinnern. „Münze für starke Kinder“ – so lautet auch das Lösungswort beim Lichterlauf.

„Es ist für unsere Kinder und Jugendlichen die erste, größere Veranstaltung seit Corona. Wir freuen uns, ihnen ein paar schöne Stunden zu schenken“, sagt Tobias Koenen, der mit Elke Kotthoff auch den Fachbereich Kinder, Jugend und Familie bei der Caritas Kleve leitet.