Kinder mit Long Covid Weshalb am Sonntag viele Häuser im Kleverland blau leuchten

Am Sonntag beteiligen sich die Hochschule Rhein-Waal, die Kirchengemeinde Kleve, die Stadtverwaltungen in Kleve und Kranenburg sowie die Volkshochschule. Zudem sind viele Geschäfte an Bord: etwa die Buchhandlung Hintzen, die Goldschmiede Breuckmann, Möbel Kleinmanns oder die Altrhein-Apotheke. Und auch mehrere Arztpraxen haben ihre Teilnahme zugesagt. „Wer am Sonntag ebenfalls sein Fenster blau beleuchtet, ist herzlich gebeten, ein Foto von dieser Unterstützungsaktion unter dem Hashtag #LightUpTheNight4ME in den sozialen Medien zu posten“, sagt Liß.