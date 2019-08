Polizei Krefeld bittet um Hinweise : Mord aus dem Kreis Kleve bei „Aktenzeichen XY“

Krefeld/Rheurdt Vor mehr als 22 Jahren wurde eine männliche Leiche in einer Kiesgrube in Rheurdt gefunden. Bis heute weiß die Polizei Krefeld nicht, wer der Mann war. Jetzt wird der Fall bei „Aktenzeichen XY“ thematisiert.

Ein Mordfall aus dem Kreis Kleve wird am Mittwochabend um 20.15 Uhr in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ gezeigt. Die Polizei Krefeld bittet darin um Hinweise zu einem bis heute unbekannten Toten, der am 8. Dezember 1996 in einer stillgelegten Kiesgrube in Rheurdt-Schaephuysen im Kreis Kleve entdeckt worden war.