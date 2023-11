Erkrankung früh erkennen In Kleve gibt es zum Welt-Aids-Tag kostenlose Bluttests

In Kleve ist die Aids- und STI-Beratung im Gesundheitsamt an der Nassauerallee 16 untergebracht, in Geldern am Boeckelter Weg 2. Wer sich testen lassen möchte, kann sich Blut abnehmen lassen und erfährt das Ergebnis wenige Tage später in einem persönlichen Gespräch. Weitere Informationen zum Thema gibt es beim Kreis unter den Telefonnummern 02821 85507 (Bereich Kleve) oder 02831 391829 (Bereich Geldern).