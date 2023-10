Genealogentag im Oktober Goldgrube für Ahnenforscher – Internationales Treffen erstmals in Kleve

Wer schon immer wissen wollte, woher seine Vorfahren stammen, was sein Nachname für eine historische Bedeutung haben könnte oder wer sich einfach für die reichhaltige und bewegte Geschichte des Kleverlands interessiert, für den könnte der 73. Genealogentag in der Stadthalle eine Informationsgoldgrube sein. Unter dem Ausstellungsmotto „Herzogtum Cleve – Grenzenlose Forschung“ werden am letzten Wochenende des Monats in der Stadthalle zahlreiche Workshops und Vorträge rund um das Thema Ahnenforschung angeboten.