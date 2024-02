Agrarforum in Kalkar Gerwers und Gorißen bei Diskussion zur Landwirtschaft im Kreis Kleve

Ab 13 Uhr ist am Donnerstag, 22. Februar, in den Messehallen des Wunderlands Kalkar dann Zeit für Fachgespräche und eine Stärkung bei Grünkohl und Getränken. Weitere Informationen zum Agrar-Forum erhalten Interessierte auf der Internetseite www.wfg-kreis-kleve.de. Anmeldungen nimmt die Kreis-WfG unter der Telefonnummer 02821 7281-0 oder per E-Mail unter info@wfg-kreis-kleve.de entgegen. Die Teilnahme ist kostenfrei.