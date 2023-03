Rucksack voller Diebesgut Aggressiver Ladendieb schlägt Kassiererinnen

Ein 42-jähriger Mann aus Kleve ist am Montag (6. März) gegen 10.40 Uhr bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Materborner Allee ertappt worden, als er ohne zu Bezahlen mit einem Rucksack voller Lebensmittel das Geschäft verließ. Als die Kassiererin den Mann darauf ansprach, ergriff er die Flucht.