Polizisten beleidigt Aggressiver Ladendieb kommt mit Bewährungsstrafe davon

Als die stellvertretende Leiterin eines Supermarktes an der Olmerstraße in Kellen am 4. Februar 2022 Streit vernimmt, macht sie sich sofort auf den Weg. Sie sieht zwei Mitarbeiterinnen, die versuchen, einen Kunden, der gerade bei einem Zigarettendiebstahl (Wert: 65 Euro) erwischt wurde, zu bändigen.