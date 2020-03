Politik : Neu gegründete AfD Kalkar verliert ihren Vorsitzenden

Klaus Wolters war nur kurz der Vorsitzende der Kalkarer AfD. Er ist vom Amt zurück- und wohl auch aus der Partei ausgetreten. Es werden persönliche Motive angegeben.

(nik) Sie nehmen die NRW-Kommunalwahl in den Blick: Nach der Wahl im September möchte die AfD in möglichst viele Räte einziehen. Auch am Niederrhein plant sie das und hat dazu schon einige Orts- und Stadtverbände gegründet. Zum Beispiel in Kalkar, wo ein AfD-Stadtverband seit zwei Wochen existiert. Allerdings hat der seinen gerade erst gewählten Vorsitzenden bereits wieder verloren: Wie Pressesprecher Gerd Plorin vom AfD-Kreisvorstand der Rheinischen Post bestätigte, ist Klaus Wolters von seinem Amt zurückgetreten. Außerdem verließ er auch gleich die Partei. Für eine Stellungnahme war er nicht erreichbar.