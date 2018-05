Ziel ist der Stadtrat: AfD gründet Ortsverband in Kleve

AfD gründet Ortsverband in Kleve

Kleve Mitglieder der Alternative für Deutschland (AfD) haben einen Ortsverband in Kleve gegründet. Es ist kreisweit der vierte Ortsverband.

Zum ersten Sprecher wählten die Mitglieder Lothar Lichtenstein. Der 65-jährige Rentner sei seit 2016 Parteimitglied und wolle mit Blick auf die Kommunalwahl 2020 eine solide Basis in Kleve schaffen, wie es in einer Mitteilung heißt. "Ziel ist es, dass wir 2020 im Stadtrat vertreten sind", sagt Lichtenstein. Unterstützt wird er von Georg Bastian als zweitem Sprecher. Der Physiker ist seit 2016 Mitglied der AfD und stellvertretender Sprecher des AfD-Kreisvorstandes. Beisitzer wurde Hans Mayrhauser, Kassiererin Sabrina Mai.

In den nächsten Wochen und Monaten wolle der Stadtverband Schwerpunkte für die Kommunalwahl ausarbeiten, wie es heißt. Wer sich über die Arbeit des Ortsverbandes informieren oder daran mitwirken wolle, könne sich per E-Mail an Lothar Lichtenstein oder Georg Bastian ( lichtenstein-afd@protonmail.com oder bastian@afd-kleve.de) wenden.