Wunderland in Kalkar : 500 Demonstranten protestierten gegen AfD-Bundesparteitag

Foto: dpa/Federico Gambarini 10 Bilder Demo-Vorhut empfängt AfD in Kalkar

Kalkar In der Halle des Wunderlandes in Kalkar trifft sich die AfD, draußen protestieren rund 500 Gegendemonstranten: Die Polizei ist an diesem Samstag beim Bundesparteitag der AfD im Großeinsatz.

Rund 500 Demonstranten haben am Samstag in Kalkar gegen den Bundesparteitag der AfD protestiert. Zu der Kundgebung hatte das Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“ aufgerufen, und Bundestagsabgeordnete fast aller Parteien meldeten sich auf der Kundgebung zu Wort. Die Polizei berichtete am Vormittag von einem friedlichen Verlauf der Veranstaltung.

Die Entscheidung der AfD, trotz der Corona-Pandemie in einer Veranstaltungshalle auf dem ehemaligen Kraftwerksgelände im „Wunderland Kalkar“ einen Präsenzparteitag mit 600 Delegierten abzuhalten, war auf breite öffentliche Kritik gestoßen.

Schon die Auftaktveranstaltung zur eigentlichen Demo, die Samstag vom frühen Morgen bis zum Nachmittag stattfindet, war deutlich besser besucht als vermutet. Geschätzte 300 Demonstranten ignorierten die feuchte Kälte und skandierten hinter ihren Masken Sprüche, die die Veranstalter des „Bündnis gegen Rassismus“ vorgaben. Die kernigen Inhalte wurden dann von Megaphonen und jaulenden Sirenen begleitet. Auf zahlreichen Transparenten, Bannern und Schildern waren die Sprüche zu lesen.

Neben der Polizei wird das Ordnungsamt Kalkar, das um Kräfte aus dem Kreis aufgestockt wird, für die Einhaltung der Corona-Maßnahmen sorgen. Insbesondere geht es um die Abstandspflicht und das Maske tragen. Letzteres hatte die AfD vergeblich per gerichtlichem Eilantrag abzuwenden versucht. Aber allein dieser Versuch spreche Bände, hatte Kalkars Bürgermeisterin Schulz auf der Pressekonferenz der Stadt gesagt. „Wir reden hier nicht von einem Geburtstagskaffee, sondern von einer Veranstaltung mit 600 Leuten und mehr. Ich erwarte von einer Partei, die in Landtagen und im Bundestag vertreten ist, Verantwortung für die Gesellschaft.“

(top/dpa)