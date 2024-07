Überraschender Abgang Ärztliche Direktorin verlässt LVR-Klinik Bedburg-Hau

Die LVR-Klinik in Bedburg-Hau befindet sich im Wandel. Das betrifft nicht nur Strukturen, sondern auch Personal. Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt blieb der Wechsel an der Vorstandsspitze. Holger Höhmann ist mittlerweile schon seit einiger Zeit an der Klinik und bekleidet den Posten des Kaufmännischen Direktors und Vorstandsvorsitzenden. Er folgte auf Stephan Lahr, der zuvor Kaufmännischer Direktor an der Klinik war. Wie in Bedburg-Hau zu hören ist, brachte der Wechsel an der Spitze auch einige Umstellungen im Haus.