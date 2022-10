Am 2. November : Ärzte informieren in Kleve über Arthrose-Behandlungen

Ärzte informieren in Kleve über Arthrose-Behandlungen

Am 2. November

Chefarzt Sebastian Gehrmann informiert in der Wasserburg Rindern über Behandlungsmöglichkeiten. Foto: KKLE

Kreis Kleve Das Team der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums informiert am 2. November um 17 Uhr in der Wasserburg Rindern zu aktuellen Behandlungs- und Operationsmöglichkeiten.

(RP) Wer an Arthrose leidet, weiß: Jede kleine Bewegung kann eine große Qual sein. Spaziergänge, Fahrradtouren oder Gartenarbeit – für die meisten Menschen ganz alltägliche Tätigkeiten – scheinen kaum zu bewältigen. Das Team der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums informiert am 2. November um 17 Uhr in der Wasserburg Rindern zu aktuellen Behandlungs- und Operationsmöglichkeiten.