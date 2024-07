Unruhe im Rathaus Ärger um Schulfest an der Montessorischule in Kleve

Eigentlich hätte es so schön sein können. Beim Schulfest der Montessorischule sorgten Grundschüler für eine Modenschau, zum Lied „Happy“ fand ein Flashmob statt, der Nachwuchs tanzte durch die Besuchermenge. Die Stimmung schien ausgelassen zu sein, zumindest auf den ersten Blick. Anderthalb Wochen ist die Veranstaltung nun her. In der Zeit ist die Freude Katerstimmung gewichen – zumindest in weiten Teilen von Klever Politik und Verwaltung. Und über allem schwebt die Frage: Was war es denn nun, ein gewöhnliches Schulfest oder die Eröffnung des Schulhofes?