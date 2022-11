Kleve : Adventsmarkt am Klapheckenhof

Kleve Deko, Gestecke, Leckereien und ganz viel vorweihnachtliche Atmosphäre gibt es beim vorweihnachtlichen Markt am Klapheckenhof in Kleve-Kellen.

(RP) Auch in diesem Jahr veranstaltet das SOS-Kinderdorf Niederrhein am Klapheckenhof an der Riswicker Straße 117 in Kleve-Kellen die beliebte Adventsausstellung. Am Freitag, 18. November von 14 bis 19 Uhr und am Samstag, 19. November, von 13 bis 18 Uhr werden adventliche Gestecke und weihnachtliche Dekorationen zum Kauf angeboten. Fürs leibliche Wohl gibt es einen Stand mit Kaffee, Waffeln und Glühwein.