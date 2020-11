Kleve : Adventsaktion im Kurhaus: Kunst für Weihnachten

Kleve Zum ersten Advent werden je drei der weiland für Kleve aufgelegten beiden handkolorierten Lithographien von Jongsuk Yoon angeboten.

(mgr) Das Museum Kurhaus Kleve bietet pünktlich zum Advent ausgewählte Editionen zum Spezialpreis an. Der Erlös kommt dem Freundeskreis der Klever Museen zugute. „Zu jedem Advents-Sonntag wird eine unserer Editionen vorgestellt, die ab dem folgenden Montag zu erstehen ist. Es stehen jeweils drei Exemplare einer Künstlerin oder eines Künstlers zur Verfügung“, sagt Susanne Figner vom Museum Kurhaus. Das sind Editionen, also in kleiner Ausflage erschienene meist druckgrafische Blätter, signiert und nummeriert, die Künstler, die im Kurhaus ausgestellt haben, für das Museum und seinen Freundeskreis aufgelegt haben. Verkauft werde nach dem Gebot der „Schnellere ist der Geschwindere“: Montags ab 11 Uhr kann per Email (sekretariat@museumkurhaus.de) oder per Telefon (02821 750 112) eine Edition erstanden werden. Die drei ersten Interessenten bekommen den Zuschlag, erklärt Figner.