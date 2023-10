Aus nach 296 Jahren Kleves älteste Apotheke schließt am Samstag

Am Samstag ist für die älteste Apotheke in Kleve Schluss: Die 1797 eröffnete Adler-Apotheke auf der Großen Straße 13 in der Klever Innenstadt schließt. „Hauptgrund ist, dass der Arbeitsaufwand einfach zu hoch ist. Und ich bin nun an einem Punkt, an dem ich auch aus Verantwortungsbewusstsein meinen Mitarbeitern gegenüber einen Schlusspunkt setzen musste“, sagt Chefin Heidrun Feldbaum. Sie selbst fokussiert sich ab sofort auf die Filiale in Dinslaken.