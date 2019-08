Ausflug : Fahrradclub: Sternfahrt zum Sommerfest

Kreis Kleve Am Ziel angekommen, können die Teilnehmer sich in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen über fahrradspezifische Interessen und Ideen austauschen.

Der ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club) lädt seine Mitglieder und alle Radfahr-Interessierten ein zur Teilnahme an einer Fahrrad-Sternfahrt am Samstag, 24. August. Am Ende einer Fahrt aus nördlicher und südlicher Richtung treffen sich die Teilnehmer zu einem gemütlichen Sommerfest im „Bauernhofcafé Winthuis“ in Weeze-Wemb um 15 Uhr. Am Ziel angekommen, kann man sich in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen über fahrradspezifische Interessen und Ideen austauschen, dem ADFC Anregungen geben und Informationen aus erster Hand bekommen. Zur Rückfahrt machen sich die Teilnehmer gegen 17 Uhr bereit.