ADAC warnt : Winter-Bedingungen zum Schulstart nicht unterschätzen

Wenn Kinder den Weg zur Schule antreten, sollten Eltern auf reflektierende Kleidung achten. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Kreis Kleve Beim derzeitigen Wetter werden Fußgänger und Radfahrer von Autofahrern deutlich schlechter gesehen. Wichtig, auch für Autofahrer: In der kommenden Woche geht der Schulbetrieb im Kreis Kleve wieder in Präsenz los.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„In der Dunkelheit reduziert sich die Sehschärfe um bis zu 90 Prozent. Die Unfallgefahr steigt“, sagt Roman Suthold, Verkehrsexperte vom ADAC Nordrhein. Besonders gefährdet sind Kinder. Sie sind allein aufgrund ihrer Körpergröße schwieriger zu erkennen. Hinzu kommt: Kinder nehmen ihre Umwelt anders wahr als Erwachsene und sind sich der Gefahren im Straßenverkehr oft noch nicht bewusst. In der kommenden Woche startet der Schulbetrieb im Kreis Kleve wieder mit Präsenzunterricht. Das ist auch für Autofahrer wichtig, denn damit sind wieder verstärkt Schulkinder auf den Straßen unterwegs. Laut Statistischem Bundesamt verunglückten 2020 allein zwischen 7 und 8 Uhr morgens deutschlandweit 1623 Schulkinder (Fußgänger/Radfahrer) im Alter von 6 bis 14 Jahren.

Der ADAC Nordrhein rät allen Fußgängern und Radfahrern, egal ob Kind oder Erwachsener, dazu, reflektierende Materialien zu tragen. Ein dunkel gekleideter Fußgänger ist von einem Autofahrer bei schlechten Sichtverhältnissen erst aus rund 25 Metern Entfernung zu erkennen. Zum Vergleich: Ein Auto mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h braucht zum Anhalten bei einer Notbremsung etwa 28 Meter. Viel zu lang also, um im Ernstfall rechtzeitig zum Stehen zu kommen.

Mit heller Kleidung und zusätzlichen Reflektoren an Jacken, Schuhen und Schulranzen sind Verkehrsteilnehmer hingegen schon aus 140 Metern sichtbar. Das ist fast sechs Mal so weit wie bei dunkel gekleideten Fußgängern oder Radfahrern. „Gerade in der dunklen Jahreszeit erhöhen reflektierende Kleidung und Westen die Sicherheit im Straßenverkehr deutlich, besonders von Kindern.“

Beim Kauf empfiehlt der ADAC Nordrhein darauf zu achten, dass das reflektierende Material der Norm EN ISO 20471 oder EN 1150 entspricht. Reflektoren zum Aufnähen- und kleben sollten gleichmäßig am Körper verteilt werden, damit die Sichtbarkeit rundum gewährleistet ist. Schulranzen sollten die Norm DIN 58124 erfüllen. Reflektoren, die an einem Bändchen am unteren Schulranzen befestigt werden, sind besonders wirksam, da sie von allen Seiten zu sehen sind.