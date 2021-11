Nach Standortschließung : ADAC bekommt wieder eine Anlaufstelle in Kleve

ADAC bekommt wieder eine Anlaufstelle in Kleve

Der ADAC ist der größte Automobilclub in Deutschland. In Kleve gibt es bald wieder Ansprechpartner vor Ort. Foto: dpa/Peter Kneffel

kleve Zum 1. Dezember eröffnet der ADAC eine neue Servicestelle im Reisebüro Jaensch an der Hagschen Straße. Das Center an der Tiergartenstraße war gerade erst geschlossen worden.

(lukra) Im Dezember hatte der ADAC Nordrhein nach einer sogenannten Standortanalyse sein Center in der Tiergartenstraße in Kleve geschlossen. Ausschlaggebend waren seinerzeit neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie auch Prognosen für die zukünftige Besucherentwicklung und Wirtschaftlichkeit der Außenstelle, wie es heißt. Kurz: Das Center rechnete sich offenbar nicht mehr und wurde aufgelöst. Nun überrascht der ADAC mit der Ankündigung, dass Mitglieder aus Kleve künftig doch wieder eine wohnortnahe Anlaufstelle haben – wenn auch nicht im Umfang der Filiale wie bisher.

Zum 1. Dezember eröffne man eine neue Servicestelle im Reisebüro Jaensch an der Hagschen Straße 33, wie es nun in einer Mitteilung heißt. Die Mitarbeiter des Reisebüros seien geschult worden und könnten nun bei Fragen rund um die persönliche Mobilität, Mitgliedschaft oder Versicherungen (Auslandskrankenschutz, Reiserücktrittskostenversicherung) Auskunft geben, wie der ADAC auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt. Mitglieder sollen außerdem zum Beispiel auch Vignetten für Österreich , Schweiz und Slowenien sowie die Videomaut kaufen können. Für Freizeitparks und Messen gebe es ebenfalls Tickets.

Weitere Anlaufstellen in der Region sind noch ADAC Center und Reisebüro in Wesel (Schermbecker Landstr. 41) sowie die Vertretungen in Emmerich (Hühnerstr. 15) und Goch (Herzogenstr. 2).