Auto gerät in Gegenverkehr Acht Verletzte bei schwerem Unfall auf der B9 in Bedburg-Hau

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 37-Jähriger aus Goch gegen 0.30 Uhr in einem Audi A4 in Richtung Goch, als er auf gerader Strecke aus bislang unklarer Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort prallte der Audi zunächst gegen die linke Seite eines Audi Q5, an dessen Steuer ein 24-Jähriger aus Kleve saß. Danach kollidierte der Wagen des Gochers frontal mit einem hinter dem Q5 fahrenden Opel Vivaro, der mit sieben Personen besetzt war.