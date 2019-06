Pilotprojekt : Längs durchs Land mit Rad und ohne Navi

Wunderschöne Landschaften lernten die zwölf- und 13-jährigen Schüler kennen und vor allem sich selbst. Sie wissen nun, was sie sich zutrauen können und dass es Spannenderes gibt als Smartphone und Videospiele. Foto: BINN-Medienproduktion

Kreis Kleve Acht Kinder sollen erfahren, was sie alles können, wenn sie müssen. Eine vierwöchige Radtour geht zu Ende, ein Film entsteht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Das Projekt ist weniger touristisch, als vielmehr sozialpädagogisch angelegt. Thomas Binn, der seit vielen Jahren für seine Aktion „Zielpunkt Meer“ bekannt ist, hat den Anspruch in diesem Jahr noch deutlich verschärft: Fast ganz auf eigene Faust radeln seit vier Wochen acht Jungen und Mädchen aus dem Kreis Kleve von Süd nach Nord an der früheren innerdeutschen Grenze entlang. Sie organisieren alles selbst: den Weg, den Übernachtungsort, ihre Mahlzeiten. Der Kevelaerer Pädagoge und Filmer Thomas Binn und ein zweiter Begleiter fahren mit einigem Abstand hinterher. Über dieses große Abenteuer wird ein Film gedreht, der ab März 2020 zu sehen sein wird. Die Helden der Geschichte werden am Freitag am Bahnhof in Kevelaer zurück erwartet. Ob sie das Meer erreicht haben, wollen sie nicht sagen. Das ist später im Film zu erfahren.

„Es war ein ungeheurer Kraftakt“, sagt Binn im Gespräch mit der Rheinischen Post. Nicht nur für die Kinder, sondern auch für ihn, der sicherlich die Kilometer in den Beinen spürt, aber ebenso die Last der Verantwortung und den Druck, geeignetes Material für einen professionellen Film zusammenstellen zu müssen. Die vier Jungen und vier Mädchen, Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums Geldern, des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums Kevelaer, des Collegium Augustinianum Gaesdonck in Goch und der Klever Gesamtschule Am Forstgarten, sind für das besondere Pilotprojekt von den Direktoren ihrer Schulen (mit Bewilligung der Bezirksregierung) vom Unterricht freigestellt worden. Was sie auf dieser Tour lernen, ist in vier Wochen Schule nicht zu erreichen.

Info Pilotprojekt eines Dokumentarfilmers Thomas Binn Der Mann aus Kevelaer ist Sozialpädagoge, Fotograf und Filmer. Große Aufmerksamkeit erzielte er mit seinem Film „Ich.Du.Inklusion“, der 2017 erstmals zu sehen war. Idee Seit Jahren radelt Binn in den Sommerferien mit Jugendlichen ans Meer. Die aktuelle Tour findet während der Schulzeit statt, die Kinder organisieren fast alles selbst. Unterstützung Partner ist die Aktion Kindertraum, die nicht nur schwerkranken Kindern Wünsche erfüllt, sondern auch besondere pädagogische Projekte fördert. Rückkehr Am morgigen Freitag kehrt die Gruppe per Bahn zurück.

„Uns ging es darum, den Kindern, deren Alltag so durchorganisiert ist, mal die Erfahrung von Freiheit und von eigenen Entscheidungen zu gönnen“, sagt Binn. „Helikopter-Eltern“, die immer in der Sorge leben, ihr Kind könne sich verlaufen, verletzten, überfordert sein, müssen in dieser Phase sehr tapfer sein. Nur selten haben die jungen Abenteurer die Möglichkeit, zu telefonieren. Postlagernd konnten Briefe geschrieben werden, ansonsten darf ab und zu eine Telefonzelle genutzt werden – Handys sind verboten. Was auch bedeutet, dass von Online-Navigation keine Rede ist. „Die Kinder orientieren sich anhand von Kartenmaterial. Danach suchen sie auch Orte aus, in denen vermutlich ein Zeltplatz zu finden ist“, berichtet Binn. Denn die Gruppe muss mit täglich 80 Euro auskommen – Übernachtung und Verköstigung inklusive. „Einmal waren sie schon blank, dann konnten wir das Zelt mal kostenlos aufbauen, und schon passte es wieder.“

Die ersten Tage waren besonders hart, denn im Süden Deutschlands (Start war im bayerischen Hof) gibt’s reichlich Anhöhen. Auch im Harz war noch mal ein richtiger „Brocken“ zu bezwingen, danach ging’s in die Ebene. „Es ist fast ein Wunder, wie die Gruppe die Herausforderungen meistert“, sagt Binn.

Vier Wochen lang wurde im Zelt geschlafen. Die Übernachtungsplätze mussten die Kinder selbst finden, dann das Zelt aufbauen, kochen, aufräumen. Foto: BINN-Medienproduktion