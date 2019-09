Lehrlinge begrüßt : Acht neue Auszubildende bei Firma Spectro in Kleve

Kleve Drei angehende Elektroniker für Geräte und Systeme, zwei Physiklaboranten, zwei Industriekaufleute und eine Fachkraft für Lagerlogistik durchlaufen in den kommenden drei Jahren ihre Ausbildung bei Spectro.

Acht neue Auszubildende haben am 1. September ihre Berufsausbildung bei Spectro begonnen. Drei angehende Elektroniker für Geräte und Systeme, zwei Physiklaboranten, zwei Industriekaufleute und eine Fachkraft für Lagerlogistik durchlaufen in den kommenden drei Jahren ihre Ausbildung bei Spectro und erhalten so ein fundiertes Rüstzeug für ihre berufliche Zukunft. Aktuell beschäftigt der führende Anbieter von Geräten für die Elementanalyse 25 Auszubildende in Kleve.