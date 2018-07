Absolventen in Kleve

kreis Kleve (RP) (RP) Die Bildungsakademie für Gesundheitsberufe der Katholischen Karl-LeisnerTrägergesellschaft (BAG) in Kleve hat nach erfolgreich absolvierter Ausbildung insgesamt 44 Gesundheits- und (Kinder)kranken-pfleger verabschiedet.

Bachelorabsolventinnen und -absolventen diesen Jahres, die voraussichtlich im Jahr 2019 ihren akademischen Titel „Bachelor of Arts in Social Management – Vertiefung: Healthcare“ erlangen werden: Christin Hermes (Gesundheits- und Kinderkrankenpflege), Melanie Müller und Martina Mölders (Gesundheits- und Krankenpflege).

Die renommierte Bildungsakademie für Gesundheitsberufe (BAG) ist eine Einrichtung der Katholischen Karl-Leisner-Trägergesellschaft. Als staatlich anerkannte Kranken- und Kinderkrankenpflegeschule verfügt die 2003 gegründete BAG über 150 Ausbildungsplätze im Bereich der Gesundheits- und (Kinder)Krankenpflege, dazu 25 Plätze im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz. In Kooperation mit der Steinbeis-Hochschule Berlin bietet die BAG den ausbildungsintegrierten, patientenorientierten Studiengang Bachelor of Arts in „Social Management – Vertiefungsschwerpunkt Healthcare“ an. Neben den 8 hauptamtlich Lehrenden unterrichten 40 Dozenten aus unterschiedlichen Fachdisziplinen fast 200 Auszubildende und Studenten. Die Weiterbildungsmöglichkeiten zum Praxisanleiter in der Pflege und der Kinästhetik in der Pflege ergänzen das Ausbildungsangebot der BAG.